Депутат Ольга Казакова: в Госдуме не обсуждают исключение «Архипелага ГУЛАГ»

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова прокомментировала в телеграм-канале заявление коллеги Дмитрия Вяткина, предложившего убрать произведение Солженицына из школьной программы.





По ее словам, вопрос об исключении произведения «не стоял и не стоит». Он не обсуждался в возглавляемом ею комитете, во фракции «ЕР» или на партийной площадке об образовании и науке, которую курирует Казакова. Исключение из программы (как и включение в нее) является «сложным и длительным процессом». Подобные решения «не принимаются просто так, на основании частного мнения», подчеркнула она





Депутат добавила, что школьники должны знать и «славные» страницы отечественной истории, и ее «горькие периоды».





Также глава комитета напомнила, что по законам о федеральной образовательной программе история и литература имеют особую степень защиты. Программа по этим дисциплинам утверждена для всех школ РФ.





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