Экранизация «Бугимена» Стивена Кинга выйдет в кинотеатрах в июне

22.01.2023
Фильм режиссера Роба Саваджа появится на больших экранах 2 июня, сообщает THR.
В основе ленты — рассказ «короля ужасов» из сборника «Ночная смена» (1978). Сюжет сосредоточится на двух сестрах, потерявших мать и оставшихся с отцом-психологом. Однажды он принимает клиента, после чего в доме появляется потустороннее существо, начинающее охоту на детей. В ролях — Крис Мессина, Софи Тэтчер, Вивьен Лайра Блэр, Дэвид Дастмалчян.
Картину предполагалось выпустить на стриминге Hulu. Однако ее тестовые показы оказались столь впечатляющими, что «Бугимена» решили показать в кинотеатрах, отмечает издание.
По его информации, фильм представили автору литературного источника. Также ему предложили новые варианты сотрудничества, получив его согласие. Подробности проектов не разглашаются.
Фото: Pixabay