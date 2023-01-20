Российские онлайн-кинотеатры столкнутся с масштабной потерей подписчиков

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В исследовании приняли участие более 700 подписчиков отечественных онлайн-платформ. Согласно данным «Б1», 32% опрошенных планируют сократить свои затраты и отменят подписку после того, как досмотрят определенные шоу.Самой распространенной причиной ухода с цифровых платформ названа слишком дорогая стоимость подписки — такой ответ дали 44% опрошенных.Кроме того, 10% респондентов заявили, что их не устроило качество контента, который представлен на сервисах. И всего 3% опрошенных обвинили платформы в низком качестве обслуживания.При этом, по данным издания TelecomDaily, общий рынок местных онлайн-кинотеатров за прошлый год вырос на 5%. По поводу перспективы развития российских цифровых платформ мнения специалистов разделились. Некоторые специалисты считают, из-за проблемы с закупкой зарубежного контента в 2023 году отечественные сервисы будут развиваться медленнее. Другая часть утверждает, что серьезного оттока аудитории не последует.Также в исследовании «Б1» указано, что из-за потери части зарубежного контента общий ассортимент местных онлайн-кинотеатров сократился в среднем на 10%. При этом некоторые сервисы столкнулись с потерей почти 70% своего каталога.