В театрах Москвы начались проверки после увольнения актера Дмитрия Назарова

Российские онлайн-кинотеатры могут потерять четверть своих пользователей. Об этом сообщило издание «...
Известный актер Дмитрий Назаров, сыгравший шеф-повара Виктора Баринова в популярном телесериале «Кух...
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера восьмисерийной драмы о жизни и творчестве знаменитой акт...
В ходе реконструкционных работ специалисты-реставраторы под слоем краски обнаружили холст с растител...
Известный актер и фронтмен популярной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето снимется в треть...
Российские онлайн-кинотеатры могут потерять четверть своих пользователей. Об этом сообщило издание «...
Известный актер Дмитрий Назаров, сыгравший шеф-повара Виктора Баринова в популярном телесериале «Кух...
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера восьмисерийной драмы о жизни и творчестве знаменитой акт...
В ходе реконструкционных работ специалисты-реставраторы под слоем краски обнаружили холст с растител...
Известный актер и фронтмен популярной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето снимется в треть...
Глава Музея современной истории России Ирина Великанова и директор арт-пространства «Арт-Донбасс» Ек...
На 82-м году жизни от затяжной болезни скончался американский музыкант Дэвид Кросби. Об этом 19 янва...
Звезда шоу-бизнеса Леонид Якубович готовится вести подкасты на тему авиации, которые войдут в програ...
Народный артист РФ Олег Басилашвили во время беседы с Пятым каналом посетовал на серьезные проблемы ...
Стала известна дата релиза телесериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Пок...
24 января откроет двери III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Мероприят...
Осенью этого года в 33-й раз откроет свои двери Международный кинофестиваль «Послание к человеку». 1...
19 января Британская киноакадемия BAFTA озвучила списки номинантов на кинопремию в этом году. Рекорд...
Креаторы Москвы освоили управление интеллектуальной собственностью не выходя из дома. Об этом сообща...
Информационный портал онлайн-сервиса «Вокруг ТВ» озвучил самые ожидаемые зарубежные сериалы 2023 год...
Работы пройдут при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-слу...
Ролик по грядущей анимационной ленте опубликовала на ютьюб-канале компания «НМГ Кинопрокат». ...
Звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Лиам Нисон заявил, чт...
Актер не видит смысла в возвращении к роли без многолетнего напарника Кевина Конроя. Об этом он ра...
Вечер 18 января ознаменовался премьерой второго сезона сериала «Территория». Актеры и создатели сери...
20.01.2023