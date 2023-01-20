В театрах Москвы начались проверки после увольнения актера Дмитрия Назарова

Фото: кадр из сериала «Кухня»

В своем недавнем интервью Назаров заявил, что сомневается в том, правильно ли он сделал, что решил вернуться в Россию, а также намекнул, что именно из-за СВО труппы многих театров поредели. Для руководства МХТ это стало последней каплей, и в конечном счете Дмитрий Назаров, а также его супруга актриса Ольга Васильева были уволены.После высказываний Дмитрия Назарова Министерство культуры РФ сразу в нескольких театрах инициировало кадровые и дисциплинарные проверки. Напомним, еще ранее актер уже становился участником скандальной истории, опубликовав видеоролики с песнями собственного сочинения на тему критики властей.