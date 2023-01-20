На KION выйдет биографический сериал о Фаине Раневской

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Несмотря на родительский запрет, юная Фанни Фельдман уезжает из Таганрога покорять театральную столицу. Однако Москва, как водится, слезам не верит, и маленькие успехи сменяются большими жизненными драмами, происходящими на фоне революции и войны. Лишь огромная любовь к театру и вера в себя и свое предназначение помогают Фаине Раневской преодолевать свои страхи и упорно следовать за мечтой.Как рассказали создатели, мини-сериал охватывает разные периоды жизни артистки, а декорации и костюмы подобраны таким образом, чтобы максимально погрузить зрителей в те времена.Главную роль в сериале сыграла дочь Любови Полищук и Сергея Цигаля Мариэтта Цигаль-Полищук. Ранее актрису можно было увидеть в роли Анны Ахматовой.