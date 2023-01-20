На KION выйдет биографический сериал о Фаине Раневской

20.01.2023

На KION выйдет биографический сериал о Фаине Раневской
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера восьмисерийной драмы о жизни и творчестве знаменитой актрисы Фаины Раневской. Дата релиза назначена на 8 февраля.

Несмотря на родительский запрет, юная Фанни Фельдман уезжает из Таганрога покорять театральную столицу. Однако Москва, как водится, слезам не верит, и маленькие успехи сменяются большими жизненными драмами, происходящими на фоне революции и войны. Лишь огромная любовь к театру и вера в себя и свое предназначение помогают Фаине Раневской преодолевать свои страхи и упорно следовать за мечтой.

Как рассказали создатели, мини-сериал охватывает разные периоды жизни артистки, а декорации и костюмы подобраны таким образом, чтобы максимально погрузить зрителей в те времена.

Главную роль в сериале сыграла дочь Любови Полищук и Сергея Цигаля Мариэтта Цигаль-Полищук. Ранее актрису можно было увидеть в роли Анны Ахматовой.

Фото: Пресс-служба KION