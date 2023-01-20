Уникальные росписи начала XX века обнаружены в ходе реставрации Бахрушинского музея

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Орнамент был обнаружен на стене, которая примыкает к знаменитой Лестнице Сальвини. Также специалисты успели установить, что данные росписи выполнены рукой художника Сергея Ивановича Ягужинского в самом начале XX века. Ягужинский являлся хорошим знакомым хозяина особняка А.А. Бахрушина и активно участвовал в оформлении интерьеров здания.Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова уточнила, что работы по реставрации проходят в рамках масштабного проекта, направленного на создание Музейно-театрального квартала «Бахрушинский» в Москве. Работы должны быть окончены к 2024 году.