Джаред Лето утвержден на роль главного героя в новом фильме «Трон»

Фото: кадр из фильма «Господин Никто»

Кресло режиссера третьей картины трилогии «Трон» займет Хоаким Роннинг, известный зрителям по таким лентам, как «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий к фильму написал Джесси Вигутоу («Семейные ценности»).Трилогия «Трон» в научно-фантастическом стиле дебютировала в 1982 году. Сюжет первого фильма рассказывает о гениальном программисте Кевине Флинне, которого исполнил актер Джефф Бриджес. Герой Бриджеса попадает в цифровой виртуальный мир и оказывается там заточенным.В 2010 году на экраны вышло продолжение под названием «Трон: Наследие». В сиквеле сын Кевина Флинна Сэм Гаррет Хедлунд расследует исчезновение отца и оказывается в той же вселенной, куда угодил и отец.По задумке создателей «Трон-3» продолжит историю кибервселенной 1982 года. Компания Disney планирует выпустить третий фильм к 2025 году.