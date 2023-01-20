Джаред Лето утвержден на роль главного героя в новом фильме «Трон»

20.01.2023
Известный актер и фронтмен популярной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето снимется в третьем фильме «Трон» (Tron: Ares). Работа над фильмом уже началась.
Кресло режиссера третьей картины трилогии «Трон» займет Хоаким Роннинг, известный зрителям по таким лентам, как «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий к фильму написал Джесси Вигутоу («Семейные ценности»).
Трилогия «Трон» в научно-фантастическом стиле дебютировала в 1982 году. Сюжет первого фильма рассказывает о гениальном программисте Кевине Флинне, которого исполнил актер Джефф Бриджес. Герой Бриджеса попадает в цифровой виртуальный мир и оказывается там заточенным.
В 2010 году на экраны вышло продолжение под названием «Трон: Наследие». В сиквеле сын Кевина Флинна Сэм Гаррет Хедлунд расследует исчезновение отца и оказывается в той же вселенной, куда угодил и отец.
По задумке создателей «Трон-3» продолжит историю кибервселенной 1982 года. Компания Disney планирует выпустить третий фильм к 2025 году.
Фото: кадр из фильма «Господин Никто»