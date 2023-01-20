Музей современной истории России и художественный музей «Арт-Донбасс» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В рамках сотрудничества персонал Донецкого музея сможет принять участие в межмузейных курсах повышения квалификации, а также получить консультации и методическую помощь.Кроме того, главы музеев запланировали совместные выставочные и интернет-проекты. Так, например, в 2023 году посетители Музея современной истории РФ увидят выставку работ от музея «Арт-Донбасс». В экспозицию войдут работы донецких художников, отражающие нынешнюю ситуацию на Донбассе. Также в нее будут включены портреты героев и свежие изображения города.Как отмечает Екатерина Калиниченко, для всех музеев Донбасса сейчас крайне необходимо налаживать отношения с ведущими музеями России и укреплять их совместными проектами. Акцент будет сделан на содействии в вопросе сбора артефактов на территориях проведения СВО.Музей «Арт-Донбасс» был открыт 26 августа 2011 года ко Дню города Донецка. За 10 лет работы арт-пространству удалось реализовать более 450 выставок и художественных проектов.