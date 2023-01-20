Леонид Якубович будет вести подкасты об авиации на Первом канале

Фото: Сергей Миланский

С 29 января запланирована трансляция новой линейки подкастов. Выход подкастов запланирован днем по воскресеньям. Ведущими других тем подкаста назначены Вадим Галыгин (подкаст анекдотов), Лариса Гузеева (подкаст с письмами классиков литературы и искусства), Валерий Сюткин (подкаст с веселыми историями из жизни), Дмитрий Дибров (подкаст об антропологии) и другие знаковые личности.«Я веду тему авиации», — уточнил Якубович.Также шоумен поделился и другими своими творческими успехами. Якубович упомянул о своей первой поэтической книге «День всего на свете», которую он презентовал читателям в конце прошлого года. Книга является сборником различных стихотворений на любой праздник и торжественный случай.