Олег Басилашвили может не сыграть в спектакле из-за серьезных проблем со здоровьем

Народный артист РФ Олег Басилашвили во время беседы с Пятым каналом посетовал на серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

По словам 88-летнего актера, он плохо себя чувствует, из-за чего вынужден терпеть многочисленные уколы. Также Басилашвили выразил сомнение, сможет ли из-за своего самочувствия отыграть ближайший спектакль «Лето одного года». Напомним, выступление было запланировано на 24 января и билеты все уже выкуплены.Актер также особо подчеркнул, что намерен как можно скорее вылечиться и вернуться в строй.До этого актер, сыгравший Воланда, в январе 2021 года был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией, после чего болел ею повторно.