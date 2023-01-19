Мария Шукшина и Олег Рой примут участие в выставке-форуме «Уникальная Россия»

19.01.2023
24 января откроет двери III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Мероприятие пройдет на территории выставочного центра «Гостиный двор» в Москве.
Лейтмотивом выставки-форума станет российское искусство и культура. В мероприятии заявлено более 20 крупных арт-проектов. 70 дизайнеров презентуют свои коллекции одежды, а также более 50 творческих коллективов выступят перед зрителями. Помимо 85 регионов РФ, свое участие заявили также представители 10 стран. Общее количество участников достигает 1200.
Участниками и спикерами заявлены — заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, писатель и сценарист Олег Рой, диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР Анна Шатилова, а также православный блогер Константин Мальцев и другие.
Зрители смогут посмотреть вручение премий «Золотые руки России» и «Золотые руки мира», концерт в честь 80-летия Сталинградской битвы, литературно-музыкальный фестиваль «Поэзия Донбасса». В рамках мероприятия также пройдет множество профессиональных дискуссий, презентаций и мастер-классов.
Выставка-форум продлится до 5 февраля.
Фото: Unsplash