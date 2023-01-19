Фестиваль кино «Послание к человеку» открыл прием заявок на конкурс

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До 18 июня включительно кинорежиссеры всех стран и континентов смогут представить свои работы на Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico, которые пройдут в рамках кинофестиваля.Помимо обширной программы самого конкурса, также на фестивале кино будут представлены различные тематические программы. Кинематографисты смогут принять участие в профессиональных дискуссиях, посетить мастер-классы, посмотреть выступления знаменитых актеров и режиссеров. Начнется фестиваль с пресс-конференции, где выступят члены жюри международного конкурса.В прошлом году в «Послании к человеку» участвовали 144 фильма из 37 стран мира. Среди победителей были кинематографисты из РФ, Беларуси, Великобритании, Германии, Народной Республики Бангладеш, Нидерландов, Бразилии, Швейцарии и Франции.Международный фестиваль «Послание к человеку» будет проходить с 22 по 30 сентября в Санкт-Петербурге.