Креаторы Москвы научились управлять интеллектуальной собственностью

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Под конец 2022 года стартовал образовательный онлайн-курс «Креатус Онлайн», который организовало Агентство креативных индустрий для предпринимателей Москвы. Каждый желающий мог пройти программу совершенно бесплатно.Онлайн-лекции для креаторов велись именитыми экспертами в области права, а также практикующими юристами. Среди них — Екатерина Чуковская, директор центра интеллектуальной собственности Digital IP; Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности; Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов и советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; а также Алина Акиншина, патентный поверенный и гендиректор «Онлайн Патента» и другие.В рамках обучения приглашенные эксперты раскрывали теорию интеллектуального права, а также делились наглядными случаями из собственной юридической практики. По итогам курса более 300 выпускников получили сертификаты.Напомним, Агентство креативных индустрий было создано под эгидой Правительства Москвы в 2020 году, и с тех пор занимается развитием и поддержкой творческого бизнеса столицы.