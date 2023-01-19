Креаторы Москвы научились управлять интеллектуальной собственностью

19.01.2023

Креаторы Москвы научились управлять интеллектуальной собственностью
Креаторы Москвы освоили управление интеллектуальной собственностью не выходя из дома. Об этом сообщается на портале Культуромания.

Под конец 2022 года стартовал образовательный онлайн-курс «Креатус Онлайн», который организовало Агентство креативных индустрий для предпринимателей Москвы. Каждый желающий мог пройти программу совершенно бесплатно.

Онлайн-лекции для креаторов велись именитыми экспертами в области права, а также практикующими юристами. Среди них — Екатерина Чуковская, директор центра интеллектуальной собственности Digital IP; Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности; Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов и советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; а также Алина Акиншина, патентный поверенный и гендиректор «Онлайн Патента» и другие.

В рамках обучения приглашенные эксперты раскрывали теорию интеллектуального права, а также делились наглядными случаями из собственной юридической практики. По итогам курса более 300 выпускников получили сертификаты.

Напомним, Агентство креативных индустрий было создано под эгидой Правительства Москвы в 2020 году, и с тех пор занимается развитием и поддержкой творческого бизнеса столицы.


Фото: Unsplash