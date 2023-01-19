Названы самые ожидаемые зарубежные сериалы 2023 года

Фото: Unsplash

Так, в перечень вошел телесериал, являющийся экранизацией одноименной книги Бентли Литтла. В основе сюжета лежит повествование про две компании, неудачно совместившие свои активы.Вторая самая ожидаемая картинарассказывает о приезде безымянного протагониста к его приятелю по молодости Родерику Ашеру. Появившись у Ашеров на усадьбе, гость сразу понимает — строение вот-вот обвалится, а все живущие в доме чем-то больны.Сериалтакже вошел в список. Сюжет основан на одноименном романе-бестселлере Бонни Гармуса. У героини Бри Ларсон имеется мечта всей жизни — стать научным специалистом. Однако американское общество (действие картины происходит в 60-е годы XX века) категорически отвергает ученых дам.Картинаот HBO также основана на одноименном романе. Это история о двойном агенте — наполовину вьетнамце, наполовину французе — который всё время предпринимает отчаянные попытки лавировать между своими и чужими. События разворачиваются во Вьетнамскую войну.С не меньшим интересом зрители ждут музыкальную драмус участием известного музыканта The Weekend. Задумка чем-то похожа на сюжет картины «Звезда родилась»: харизматичный лидер культа и гуру психологической самопомощи вступает в непростые отношения с проблемной поп-певицей, жаждущей славы.Сюжет следующего ожидаемого сериалаповествует о том, как эксцентричный миллионер-затворник приглашает в дорогой отель для отдыха 12 гостей.Еще одна интригующая картина приглянется ценителям киновселенной Marvel. Шпионский триллерот Disney+ повествует о том, как бывший директор сверхсекретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) пытается противостоять заговору меняющих облик инопланетян-скруллов.Сюжет нового сериалатакже основан на инопланетной тематике. В центре истории сверхсекретный китайский научный проект, созданный с целью установить контакт с внеземным разумом.Порадуют новинкой и создатели сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан (брат Кристофера Нолана) и Лиза Джой. Их новый постапокалиптический сериалоснован на культовой серии видеоигр.И еще одна ожидаемая новинка в списке — сериал, который разрабатывался параллельно с «Дюной» Дени Вильнева. Сериал представляет собой приквел к фильму.