Лиам Нисон снимется в перезапуске франшизы «Голый пистолет»

19.01.2023
Звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Лиам Нисон заявил, что согласен приступить к съемкам продолжения франшизы «Голый пистолет» уже этим летом. Об этом актер поделился в интервью для издания Collider.
Актер уточнил, что в данный момент ждет сценарий. Лиам Нисон по сценарию фильма сыграет сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальной серии сыграл Лесли Нильсен.
О том, что комедийный детектив, так полюбившийся зрителям благодаря Лесли Нильсену, получит продолжение, стало известно в октябре 2022 года.
Режиссером картины назначен Акива Шаффер (также известный по работам «Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Дружинники»). Над сценарием работают Дэн Грегор и Даг Мэнд (создатели «Чип и Дейл спешат на помощь»). В качестве продюсера приглашен Сет Макфарлейн («Гриффины»).
О том, когда выйдет релиз новой версии «Голого пистолета», информации пока нет.
Фото: кадр из фильма «Голый пистолет» (1988)