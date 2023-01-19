Лиам Нисон снимется в перезапуске франшизы «Голый пистолет»

Фото: кадр из фильма «Голый пистолет» (1988)

Актер уточнил, что в данный момент ждет сценарий. Лиам Нисон по сценарию фильма сыграет сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальной серии сыграл Лесли Нильсен.О том, что комедийный детектив, так полюбившийся зрителям благодаря Лесли Нильсену, получит продолжение, стало известно в октябре 2022 года.Режиссером картины назначен Акива Шаффер (также известный по работам «Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Дружинники»). Над сценарием работают Дэн Грегор и Даг Мэнд (создатели «Чип и Дейл спешат на помощь»). В качестве продюсера приглашен Сет Макфарлейн («Гриффины»).О том, когда выйдет релиз новой версии «Голого пистолета», информации пока нет.