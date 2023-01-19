Марк Хэмилл не вернется к озвучке Джокера после смерти голоса Бэтмена

Актер не видит смысла в возвращении к роли без многолетнего напарника Кевина Конроя. Об этом он рассказал в интервью Empire.





Хэмилл признался, что соглашался озвучивать Джокера в многочисленных мультфильмах и играх по комиксам DC потому, что его друг и коллега Конрой играл Темного рыцаря.





«Без Кевина для меня не существует Бэтмена», — пояснила звезда «Звездных войн».





Актер ТВ, кино и озвучивания Кевин Конрой умер в ноябре 2022 года в Нью-Йорке. Ему было 66 лет. Конрой и Хэмилл стали каноническими голосами своих персонажей, которых они озвучивали 30 лет с начала 1990-х годов. Последним проектом с участием Конроя в роли Бэтмена станет приключенческий экшн Suicide Squad: Kill the Justice League, релиз которого состоится в 2023 году.





Фото: кадр из фильма Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi