Выставка ненаписанной картины Александра Самохвалова пройдет в Русском музее

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Новое пространство появилось в зале № 80 на втором этаже Корпуса Бенуа. С этого года в нем планируют выставлять малоформатные живописные, графические работы и скульптуры советских авторов первой половины XX века из собрания музея.Пространство откроется 26 января проектом «Радость жизни». Посетители увидят семь этюдов к картине Самохвалова, давшей название выставке и оставшейся неосуществленной. Экспозицию дополнят пейзажи, миниатюрные скульптуры и три живописные картины.Идея «Радости жизни» возникла у художника в 1926 году во время отдыха на берегу Дудергофского озера под Ленинградом. Он хотел изобразить молодых людей на пляже — эта сцена показалась ему символической для новой эпохи. Самохвалов не написал картину. В Русском музее сохранились только этюды 1928 года, по которым можно понять направление творческих поисков автора. Тем не менее они оказались важны для дальнейшего творчества: работая над ними, художник обнаружил приемы ритмической организации композиции, передачи движения и взаимодействия фигур в пространстве, которые можно найти в его полотнах 1930-х годов.Выставка будет работать до 31 декабря.