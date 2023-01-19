Уна Чаплин возглавит огненное племя наʼви в третьей части «Аватара»

Внучка звезды немого кино Чарли Чаплина присоединилась к касту проекта. Информацию подтвердил продюсер франшизы Джон Ландау в беседе с Empire.





Актриса предстанет в образе Ватанг, возглавляющей огненное племя, которое впервые появится в триквеле «Аватара». Ранее режиссер Джеймс Кэмерон назвал его воинственным и охарактеризовал как темную сторону Пандоры.





По словам режиссера, в следующей части рассказчиком выступит не Джейк Салли, а его сын Лоʼак, которого тепло встретила аудитория. В этом фильме Кэмерон планирует представить не только огненных наʼви, но и еще один клан народа, о котором пока нет никакой информации. Также он заявил о готовности изменить третью ленту после того, как изучит комментарии кинозрителей к идущему в кинотеатрах сиквелу.





«Аватар: Путь воды» дебютировал в минувшем декабре. По последней информации, он заработал более $1,9 млрд. Ожидается, что в ближайшие выходные фильм преодолеет планку в $2 млрд. Пока он занимает шестое место в списке самых финансово успешных картин.





Фото: кадр из сериала «Табу»