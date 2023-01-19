Вышел дебютный трейлер комедийного сериала «Терапия» с Харрисоном Фордом

Полноценный ролик по грядущему шоу Shrinking представил Apple TV+ на официальном ютьюб-канале. Проект выйдет на стриминге 27 января.





Звезда ситкома «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел возглавил каст «Терапии» и выступил одним из шоураннеров проекта.





В центре истории — психотерапевт Джимми, недавно потерявший супругу и утративший интерес к работе и жизни. Во время консультаций он не может сконцентрироваться и засыпает, принимает обезболивающие и не знает, как помочь дочери пережить горе. Однажды Джимми решает говорить своим клиентам то, что думает, в нарушение правил и этики. Коллеги пытаются вразумить его, однако он настаивает на своем подходе, что приводит к радикальным переменам.





В актерский ансамбль вместе с Сигелом и Фордом вошли Джессика Уилльямс, Криста Миллер, Люк Тенни, Лукита Максуэлл и др. Создателями и исполнительными продюсерами также выступили соавторы «Теда Лассо» Билл Лоуренс и Бретт Голдстин.



