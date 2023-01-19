Умер режиссер фильма «Облако-рай» Николай Досталь

Режиссер, сценарист и актер скончался в возрасте 76 лет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов РФ.





Народного артиста РФ не стало 18 января. Информация о прощании и похоронах появится дополнительно.





Досталь родился в семье режиссера Николая Досталя и персидской виолончелистки Джахантаб Сарафи, умершей вскоре после его появления на свет. Воспитывался второй супругой отца Натальей Андросовой, праправнучкой Николая I. Окончил филфак МГУ и ВКСР, где учился у Георгия Данелии. Выступил вторым режиссером сатирической комедии Леонида Гайдая «Не может быть!». Стал постановщиком драмеди-дилогии «Облако-рай» и «Коля — перекати поле», драмы «Петя по дороге в Царствие Небесное», трагикомедии «Полицейские и воры», сериалов «Гражданин начальник», «Штрафбат». Снялся в фильмах «До свидания, мальчики», «Морские рассказы», «Расплата» и др.





В начале января скончалась отмеченная многочисленными наградами и премиями актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»