Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 4,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Среди участников совещания были замглавы холдинга ВГТРК Антон Златопольский, руководитель «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького Юлиана Слащева, генпродюсеры Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, глава «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.На 17 января на показы «Чебурашки» продали 13,7 млн кинобилетов, в том числе 1,669 млн (12,2%) по Пушкинской карте. При этом продюсеры прогнозируют продолжительный интерес аудитории к фильму. Картина получила поддержку Фонда кино во время производства в рамках отбора проектов для детской и семейной аудитории и во время проката.По словам Любимовой, кинопрокат в новогодние каникулы «доказал, что российское кино востребовано зрителями, способно собирать полные залы». Верещагин добавил, что первая половина наступившего года «уже очень плотно закрыта» отечественными проектами. Российский кинематограф «может "тащить" индустрию без иностранных фильмов, и она выживет», подчеркнул он.