В Новгороде при реставрации иконы XVII века выявили имя иконописца

Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника при восстановлении редкой иконы «Богоматерь Знамение», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Выявленная подпись гласит, что образ выполнен художником Иваном Яковлевичем Бахматовым в 1699 году. Он входил в группу иконописцев Оружейной палаты. Указывать авторство икон в России начали во второй половине XVII века, до этого образы были анонимными. Подписывая работу, художники не просто оставляли имя для истории: они брали ответственность за богословскую точность и художественный уровень иконы.





«Богоматерь Знамение», поступившую в музей в 1934 году, восстановили Юрий Александров (основа) и Наталия Железнякова (живопись). С иконы удалили оклад и шпонки, отщеп ее деревянной основы склеили, в пазы завели новые шпонки, восполнили утраты левкаса, выровняли слой авторского лака, живопись покрыли реставрационным лаком.





По словам Александрова, образ «Богоматери Знамение» имеет особое значение для Новгорода — он символизирует небесное покровительство городу.





Восстановленную икону впервые представят публике в марте на выставке «Под кровом милости Твоей».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ