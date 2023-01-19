Концерт для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова впервые исполнят в Европе

19.01.2023
20 января в Будапеште состоится европейская премьера произведения, впервые исполненного в Москве в 2013 году. Об этом сообщила пресс-служба Театра Алексея Рыбникова.
Концерт прозвучит в Музыкальной академии им. Ференца Листа в Будапеште. Солировать будет виолончелист Эндре Станковски. За пультом — главный дирижер Венгерского оперного театра и худрук фестиваля «Барток+» Гергей Кешшеяк, ранее уже обращавшийся к сочинениям российского композитора.
В планах дирижера — «Симфонии сумерек», третья часть Sequentia Ultima Рыбникова. В марте в городе Печ ее исполнит симфонический оркестр «Паннония». Далее — европейская премьера полного цикла «Окончательное последование», а также постановка оперы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» Рыбникова в Венгерской опере.
Весной на сцене московского театра «Градский Холл» прозвучат первая и вторая части Sequentia Ultima. На текущий год запланирована российская премьера цикла в полном объеме.
Фото: пресс-служба Театра Алексея Рыбникова