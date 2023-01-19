Выручка издательства «Феникс» в 2022 году выросла на 38%

Рост выручки соответствует запланированным показателям, уточнила директор издательства Олеся Фартушная. Об этом пишет «Культуромания».





По ее словам, продажи «Феникса» (Ростов-на-Дону) в штуках тоже прибавили. Увеличение составило 26% к показателю 2021 года. «Это более чем хороший результат», — подчеркнула руководительница.





В наступившем году издательство планирует нарастить выручку на 20%. Также в планах — наращивание присутствия в Беларуси, Казахстане и Узбекистане, проработка выхода на рынок Турции и изучение вариантов партнерства с издателями из Ирана, рассказала Фартушная.





Главред «Феникса» Алексей Боровиков добавил, что в этом году будут развивать направления прикладной и переводной литературы. Издательство запустит IT-сегмент, продолжит кинезиологическую серию, выпустит новинки от отечественных фантастов, расширит ассортимент иностранной литературы за счет индийского и китайских авторов, а также займется направлением young adult.





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