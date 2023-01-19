В первую серию The Last of Us вошли сцены режиссера Кантемира Балагова

Российский постановщик рассказал в соцсетях, что в дебютном эпизоде постапокалиптического шоу HBO Max все-таки появились отснятые им кадры.





По его подсчетам, 40% первых 40 минут пилота созданы им. Отвечая на вопросы подписчиков, Балагов намекнул, что речь идет о сценах побега героев на автомобиле, рядом с которым падает самолет.





Балагов был заявлен режиссером первой серии, однако покинул проект в 2021 году из-за творческих разногласий. Постановщиком пилота выступил один из шоураннеров проекта Крейг Мэйзин.





Кантемир Балагов известен по драмам «Теснота» и «Дылда», отмеченным наградами Каннского кинофестиваля. После показа «Дылды» предложение о работе над «Одними из нас» поступило ему и оператору фильма Ксении Середе, которая согласилась сотрудничать с проектом. Премьера сериала состоялась 15 января.





Фото: кадр из The Last of Us