В прокат выходит якутский фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова

С 19 января в российских кинотеатрах появится новая лента постановщика драмы «Пугало», победившей на «Кинотавре» в 2020 году.





По его словам, картину будут показывать более сотни площадок в 56 городах, передает ТАСС





Давыдов выступил режиссером, сценаристом и продюсером фильма, который начинается с упоминания: «Данный фильм снят при температуре −56 °C». Он отметил: трагикомедия «поднимает универсальные вопросы поиска смысла жизни, поиска себя, взросления». Сюжет сосредотачивается на 40-летнем Василии (Альберт Алексеев), который после 20 лет скитаний в большом городе возвращается в родное село.





Дмитрий Давыдов привлек внимание фильмом «Костер на ветру» (2016), который получил награды на кинофестивалях в Корее, Финляндии, Канаде и других странах. Также он снял ленты «Нет бога кроме меня», «Ыт» (в соавторстве со Степаном Бурнашевым), «Нелегал». До перехода в кино Давыдов работал учителем и директором в сельской школе, где вместе с учениками снимал ролики.



