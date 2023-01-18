Fall Out Boy выпустили новый клип на песню «Love from the Other Side»

18.01.2023
Американская группа Fall Out Boy выпустила новый клип на песню «Love From the Other Side». Также музыканты анонсировали выход нового студийного альбома «So Much (for) Stardust». Это будет восьмой по счету студийный альбом группы.
В новом клипе автор песни и бэк-вокалист Пит Венц предстает перед публикой в образе старика. Он рассказывает своей внучке перед сном сказку о том, что в далеком городке Winnetkaland живет группа Fall Out Boy, и все, о чем она мечтает, — отправиться за его пределы. Однако главные герои попадают в совсем иное путешествие.
«Love from the Other Side» — это первый официальный сингл Fall Out Boy за более чем три года молчания. Он войдет в новый альбом «So Much (for) Stardust». Патрик Стамп, один из основателей и вокалистов группы, поделился с фанатами, что очень гордится новой пластинкой.
Релиз альбома запланирован на 24 марта.
Фото: скриншот / ютьюб-канал Fall Out Boy