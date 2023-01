Fall Out Boy выпустили новый клип на песню «Love from the Other Side»

Релиз альбома запланирован на 24 марта.





Фото: скриншот / ютьюб-канал Fall Out Boy

В новом клипе автор песни и бэк-вокалист Пит Венц предстает перед публикой в образе старика. Он рассказывает своей внучке перед сном сказку о том, что в далеком городке Winnetkaland живет группа Fall Out Boy, и все, о чем она мечтает, — отправиться за его пределы. Однако главные герои попадают в совсем иное путешествие.«Love from the Other Side» — это первый официальный сингл Fall Out Boy за более чем три года молчания. Он войдет в новый альбом «So Much (for) Stardust». Патрик Стамп, один из основателей и вокалистов группы, поделился с фанатами, что очень гордится новой пластинкой.