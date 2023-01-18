Видеосервис Wink составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года

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К примеру, самыми просматриваемыми стали такие кинокартины, как «Непослушник», «Небо», «Дикая», «Булки», «Батя» и «Родители строгого режима». Среди зарубежных проектов отметились «Дюна», «Человек-паук: Возвращение домой», «После» и другие. По тематическим предпочтениям самыми популярными жанрами стали боевики, комедии и триллеры.Топ сериалов возглавил проект от Wink Originals «The Тёлки». Также лидерами по просмотрам стали такие сериалы, как «Постучись в мою дверь», «Надвое», «Чернобыль», «Трудные подростки», «Русалки», «Дом Дракона», «Нулевой пациент». Чаще всего зрители отдавали предпочтение многосерийным драмам, мелодрамам и детективным историям.Также сервис представил рейтинг самых популярных детских фильмов. Больше всего просмотров собрали «Три кота и море приключений», «Артек. Большое путешествие», «Мой папа вождь», «Барбоскины Team», а также «Босс-молокосос 2», «Смешарики. Начало» и прочие.