Беглов пообещал, что музей блокады в Петербурге будет расширен

Фото: пресс-служба Кремля / kremlin.ru

Беглов заверил, что Министерству обороны, которое в данный момент делит помещения здания с музеем, даны соответствующие поручения. Вскоре Минобороны передаст городу дополнительные помещения, и музей сможет расширить свою экспозицию.Первая экспозиция в Музее обороны и блокады Ленинграда открылась в апреле 1944 года. Многие экспонаты тогда были собраны при участии жителей города.Несколько лет назад было предложено построить для музея новое здание. Однако по просьбам горожан и при поддержке главы государства городские власти от этой инициативы отказались.Напомним, президент посетил музей 18 января в рамках мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.