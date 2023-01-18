Выставочный проект «Михаил Пришвин: Главная книга» откроется 2 февраля

Экспозиция к 150-летию автора представит итог многолетнего исследования феномена Михаила Пришвина как писателя, мыслителя и фотохудожника, говорится в пресс-релизе ГМИРЛИ имени Даля.





Выставка будет работать с 2 февраля по 25 июня в Доме Любощинских — Вернадских (центральное здание Гослитмузея) в Москве.





В советское время писатель был известен как автор произведений о природе. Однако своим главным творением он считал дневник, который вел на протяжении 50 лет до самой смерти в 1954 году. Он описывал переломные события российской истории, свидетелем которых стал, а также размышлял над самыми разными вопросами человеческого бытия. После его смерти и ослабления цензуры дневники готовила к изданию его вторая супруга Валерия Пришвина. 18-томное собрание начали публиковать в 1991 году. Другой важной частью его жизнетворчества стала фотография, которой он занимался около 30 лет до конца своих дней. Научное переосмысление Пришвина как фотохудожника и мыслителя изменило представление о его месте и роли в истории отечественной литературы, отметили в музее.





Пространство юбилейной выставки представит две части: первая посвящена биографии автора на фоне исторических событий рубежа XIX-XX веков, вторая — созданному им художественному миру. Посетители увидят подлинные дневники и личные вещи Пришвина, в том числе печатную машинку, фотоаппарат, приборы для наблюдения за природой, а также многочисленные фотографии и книги из его собрания. Экспозицию дополнят арт-объекты, аудио и видеоинсталляции. Также будут работать детская и книжная зоны.





Фото: Михаил Пришвин, архив Л. А. Рязановой / пресс-служба ГМИРЛИ имени Даля