Писатель Беседин объяснил читателям страшный смысл фильма «Аватар: Путь воды»

Фото: кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

По мнению Беседина, основная мысль картины заключается в том, что люди всегда будут нести разрушение и боль, где бы они ни оказались.Беседин задается вопросом — а так ли нужно было создателям фильма тратить сотни миллионы долларов, чтобы донести зрителям такую незамысловатую мысль. Он охарактеризовал картину как «великолепно сделанную бессмыслицу».Ранее режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что «Аватар» не является супергеройским блокбастером, так как в отличие от экранизаций комиксов, в его фильме не сменяется антагонист, а раскрывается один и тот же главный враг — Майлз Куоритч.Напомним, что за первые выходные картина «Аватар: Путь воды» собрала 434 миллиона долларов.