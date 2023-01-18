Французский фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» получил дату релиза в РФ

Новую адаптацию романа Александра Дюма в постановке Мартена Бурбулона можно увидеть в российских кинотеатрах с 27 апреля, сообщил «БК».





Приключенческая лента с Франсуа Сивилем в главной роли станет одним из первых релизов крупнейшей французской компании Pathé после возобновления ее работы в России. Прокатчиком в РФ выступит «Атмосфера кино», отметило издание.





Трех мушкетеров и друзей молодого гасконца сыграли Венсан Кассель, Ромен Дюрис и Пио Мармай. В образе Миледи зрители увидят Еву Грин, в образе Людовика XIII — ее партнера по «Мечтателям» Луи Гарреля. Также в ролях — Вики Крипс, Лина Кудри, Эрик Руф, Марк Барбе и др.





В конце 2023 года авторы планируют выпустить финальную часть дилогии под названием «Три мушкетера: Миледи». Релиз намечен на середину декабря.





Фото: кадр из трейлера фильма Les trois mousquetaires: D’Artagnan