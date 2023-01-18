Лариса Удовиченко попала в больницу с тяжелой травмой позвоночника

Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Организаторы также отмечают, что заявленные спектакли состоятся вовремя, но с заменой на другую актрису. Сама Лариса Ивановна пока не выходит на связь с поклонниками.Как правило, при тяжелой травме позвоночника человеку требуется длительное восстановление в течение минимум шести месяцев. Помимо лекарств требуются операции, а также постоянные занятия с тренером, чтобы вернуть все двигательные функции.Напомним, это не первая тяжелая травма актрисы. В 2011 во время новогодних праздников Лариса Удовиченко была экстренно госпитализирована из своей квартиры. Близкие тогда сообщили, что актриса случайно упала дома и получила рану теменной области головы.Ларисе Удовиченко, знакомой многим по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри Поппинс, до свидания», «Мертвые души», «Женатый холостяк», «Золотая мина», исполнилось 67 лет.