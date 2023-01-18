Владимир Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер «Нюрнберга»

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства встретился с ветеранами в Петербурге, сообщила «Культуромания».





На встрече представили ролик по грядущей военно-исторической драме Николая Лебедева, премьера которой назначена на 23 февраля. Путин назвал фильм «очень важной вещью» и отметил, что его «надо будет посмотреть, что называется, в полном издании».





Сюжет разворачивается в Нюрнберге, где начинается суд над нацистским руководством Третьего рейха. В город съезжаются сотни людей со всего мира, в том числе участник войны, переводчик и участник советской делегации Игорь Волгин (Сергей Кемпо). Однажды на улице города он знакомится с Леной (Любовь Аксенова). Их чувствам предстоит пройти череду тяжелых испытаний.





В ролях — Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков. Музыку к ленте написал Эдуард Артемьев, скончавшийся 29 декабря 2022 года.



