Названа дата выхода нового романа Алексея Иванова «Бронепароходы»

Книга одновременно появится в продаже в печатном виде и в онлайн-формате на «Букмейте», сообщила пресс-служба сервиса.





«Бронепароходы» будут доступны с 24 января. Книгу выпустит «Рипол-Классик». На «Букмейте» появятся электронная версия и аудиоверсия в озвучке актера Сергея Бурунова.





Действие романа развивается во время Гражданской войны в России и сосредотачивается на «промышленной войне» между англо-голландской нефтекомпанией «Шелл» и ее российским конкурентом, основанным братьями Нобель. Промышленники сражаются за масштабный российский рынок сбыта и новые месторождения. Сюжет основан на реальных событиях, происходивших на Волге и Каме, отметил автор.





«Гражданская война позволяет промышленной войне стать беспределом. В итоге я говорю о сути прогресса — индустриального, социального и морального», — приводит его слова пресс-служба.





Алексей Иванов известен широкой аудитории по произведениям «Географ глобус пропил», «Пищеблок» и «Сердце пармы», которые были экранизированы.





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