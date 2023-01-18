Владимир Путин почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

18 января президент РФ прибыл в Северную столицу по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает «Интерфакс».





Утром Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке во Всеволожском районе Ленобласти. Так называют плацдарм советских войск на восточном берегу Невы во время битвы за Ленинград, ставший символом мужества защитников города. У монумента главу РФ встретил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.





Позже президент возложил венок к монументу «Мать-Родина», венчающему архитектурный ансамбль Пискаревского кладбища в Петербурге. Там же он возложил цветы к братской могиле, где захоронен его брат.





Глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, вместе с которыми посмотрел трейлер военной драмы «Нюрнберг», посвященной историческому судебному процессу. Также он побывал в Музее обороны и блокады Ленинграда, где осмотрел экспозицию вместе с петербургским градоначальником Александром Бегловым и своим полпредом в СЗФО Александром Гуцаном.





В честь памятной даты в Петербурге и других городах страны учреждения культуры проводят тематические спецпрограммы, включающие выставки, театральные постановки, познавательные и просветительские занятия.



