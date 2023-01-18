Вышел трейлер немецкого фильма «Мой любимый призрак»

Кинопрокатная компания «Наше кино» представила на ютьюб-канале трейлер семейного фэнтези в русскоязычной озвучке.





Уже 500 лет призрак Бубух обитает в замке Юлиуса и пугает его обитателей, вызывая улыбку, а не страх. Однажды в замке появляется живая девочка, ищущая Бубуха и представляющаяся его племянницей. Она просит вызволить из плена злой ведьмы Эрлы ее мать, похищенную из-за могущественной книги. Вместе они отправляются на поиски женщины.





Фильм снял Себастьян Ниман по сценарию Дирка Анера. В ролях — Кармен-Майя Энтони, Нелли Хоффман, Вероника Беллова, Михаэль Хербиг и др.





Премьера фэнтези-истории для всей семьи в российских кинотеатрах состоится 9 февраля.



