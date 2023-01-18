Выход фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» в России отложен

Компания-прокатчик «Атмосфера кино» исключила кинокартину из графика российских премьер, сообщил «БК».





«Поднебесная» пока не получила новую дату релиза. Ее объявят позже. Причины переноса премьеры в компании не уточнили. Новую историю о приключениях галлов в древнем Китае предполагалось выпустить в российских кинотеатрах 14 февраля.





Ленту снял Гийом Кане, который также исполнил роль Астерикса. Его друга, силача и добряка Обеликса сыграл Жиль Леллуш, с которым постановщик дружит и в реальной жизни. На роль Клеопатры он пригласил свою супругу Марион Котийяр, на роль Цезаря — Венсана Касселя, а на роль друида Панорамикса — Пьера Ришара. «Поднебесная» станет первой лентой, снятой не по одному из оригинальных комиксов о приключениях галлов, а также первой без участия Жерара Депардье, сыгравшего Обеликса в предыдущих фильмах.





В новой истории герои отправляются в Китай по просьбе наследницы его престола, сбежавшей из страны после переворота. Принцесса пытается вызволить мать-императрицу из неволи и освободить страну от захватчиков. Однако ни она, ни галлы не знают: у Цезаря тоже есть планы на Китай.





Фото: кадр из трейлера фильма «Поднебесная»