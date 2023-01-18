Режиссер «Джона Уика» снимет продолжение экшна «Без жалости»

Студия Paramount назначила Чада Стахелски постановщиком экранизации книги «Радуга шесть» Тома Клэн...
Актриса пополнила каст детективной комедии, сообщила в ТикТоке исполнительница одной из главных ро...
Режиссер фэнтези-франшизы рассказал в Soundtracking with Edith Bowman о возможных изменениях следу...
Премьера первого эпизода оригинального проекта «Кинопоиска» прошла в «Художественном», сообщает ТА...
Историки и специалисты по военно-морскому делу назвали киноленту режиссера Питера Уира «Хозяин морей...
Студия Paramount назначила Чада Стахелски постановщиком экранизации книги «Радуга шесть» Тома Клэн...
Актриса пополнила каст детективной комедии, сообщила в ТикТоке исполнительница одной из главных ро...
Режиссер фэнтези-франшизы рассказал в Soundtracking with Edith Bowman о возможных изменениях следу...
Премьера первого эпизода оригинального проекта «Кинопоиска» прошла в «Художественном», сообщает ТА...
Историки и специалисты по военно-морскому делу назвали киноленту режиссера Питера Уира «Хозяин морей...
17 января в Зеленом фойе Музея МХАТ стартовала выставка «Станиславский. Начало». Выставка приурочена...
15 января состоялась премьера сериала The Last of Us от создателя сериала «Чернобыль» Крейга Мэйзина...
Народный артист, сценарист и кинорежиссер Александр Сокуров назвал идею российского чиновника выреза...
В экспозицию вошли работы Алексея Ретинского, Владимира Бродарского, Ивана Покидышева и Леонида Рота...
Режиссер рассказал Empire новые детали о важном персонаже заключительной части трилогии Guardians of...
До выхода в широкий прокат фильм якутской постановщицы Любови Борисовой покажут в Петербурге, Моск...
Приморская сцена Мариинки порадует зрителей первой оперной премьерой. 19 января во Владивостоке сост...
Вырезать сцены с такими артистами из готовых фильмов не стоит, но нужно лишить их права сниматься ...
Участвовать могут совершеннолетние граждане РФ вне зависимости от образования. Для этого нужно пре...
Фильм-рекордсмен отечественного кинопроката обошел фэнтези «Аватар» по количеству зрителей, сообщил ...
Юбилейный Московский кинофестиваль проведут с 21 по 27 апреля, сообщается на сайте смотра. ...
Работы из самого известного цикла испанского художника представлены в центре «Эрмитаж-Урал», сообщил...
Психологический детектив Флюзы Фархшатовой будет доступен на KION, сообщила пресс-служба онлайн-кино...
18 января исполнится 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, а 27-го будет отмечаться 79-летие Лен...
18.01.2023