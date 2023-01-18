Режиссер «Джона Уика» снимет продолжение экшна «Без жалости»

Студия Paramount назначила Чада Стахелски постановщиком экранизации книги «Радуга шесть» Тома Клэнси, сообщил журнал THR.





Rainbow Six станет продолжением драматического боевика «Без жалости», вышедшего на экраны в 2021 году. Исполнитель главной роли Майкл Б. Джордон вернется к своему персонажу — экс-оперативнику ЦРУ Джону Кларку, а также выступит продюсером проекта. Подробности сценария пока не разглашаются.





Цикл «Радуга» рассказывает о международном антитеррористическом объединении Rainbow, которое спасает мир от разных угроз, в том числе от распространения вируса с целью уничтожения человечества.





Дата премьеры фильма пока не назначена. Известно, что его планируют показать на больших экранах.





Фото: кадр из фильма Without Remorse