Мерил Стрип появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

Актриса пополнила каст детективной комедии, сообщила в тиктоке исполнительница одной из главных ролей Селена Гомес.





В опубликованном ролике появились актеры, участвующие в проекте с первого сезона, к которым присоединяется Стрип. При этом подробности ее героини не раскрываются. Будет ли у нее полноценная роль или только комео, не уточняется.





Главные роли в проекте вместе с Гомес исполняют Стив Мартин и Мартин Шорт. Первый выступает создателем шоу вместе с Джоном Робертом Хоффманом. Шоу рассказывает о трех любопытных соседях, которые увлекаются расследованием преступлений. Сериал дебютировал летом 2021 года, второй сезон появился летом прошлого года.





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