Выставка современного искусства «Не оглядывайся назад» открывается в Москве

Фото: пресс-служба SISTEMA GALLERY

Проект будет представлен в московской галерее с 25 января по 11 марта. Посетители увидят видео-арт, скульптуру, живопись и инсталляции авторов, посвященные темам телесности, темпоральности бытия и эсхатологии.Работы Ротаря отсылают к метафизической живописи и неоклассике 1930-х годов. В них движущиеся фигуры оказываются там, где нет времени и пространства, что создает эффект стоп-кадра. Бродарский продолжает в своих скульптурах традиции старых мастеров, воплощая идеи в телесных образах и обращаясь к священным текстам и мифам. Покидышев работает в технике термографии и создает композиции с зафиксированным тепловым излучением и монументальным эффектом.Ретинский, сочетающий в своем творчестве традиционные техники и современные темы, представит на выставке не выставлявшуюся ранее графику и созданную для проекта композицию «Форма прошедшего времени».