Спецпоказы «Не хороните меня без Ивана» пройдут в трех городах

До выхода в широкий прокат фильм якутской постановщицы Любови Борисовой покажут в Петербурге, Москве и Новосибирске, сообщил пресс-центр РС (Я) в столице.





19 января состоится спецпоказ и встреча с создателями картины в петербургском кинотеатре «Родина». 20, 22 и 23 января ее покажут в московских центрах «Октябрь», «Москино Салют», «Иллюзион» соответственно. 23-го также пройдет сеанс в новосибирском кинотеатре «Победа».





26 января «Не хороните меня без Ивана» появится на широких экранах в Росии. Также в этом году фильм в конкурсах Fajr International Film Festival в Иране и кинофестиваля стран ШОС в Мумбаи.





В 2022-м картина Борисовой взяла Гран-при фестиваля авторского кино «Зимний», получила дипломы международных смотров «Золотой ворон» (Чукотка) и «Евразия» (Казахстан).





В основе фильма — реальная история жителя якутского села начала ХХ века Степана Бересекова, который впадает в летаргический сон, и его друга, сына священника и художника Ивана Попова, единственного человека, который может отличить сон Степана от смерти. Когда Иван отправляется в длительную экспедицию, друг отправляется с ним, чтобы его не похоронили раньше времени.



