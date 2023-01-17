На Приморской сцене Мариинского театра состоится первая оперная премьера 2023 года

Приморская сцена Мариинки порадует зрителей первой оперной премьерой. 19 января во Владивостоке состоится первый показ оперы Родиона Щедрина «Очарованный странник». Об этом сообщается в пресс-службе Мариинского театра.



Особенностью данной постановки является то, что солисты и рассказывают о себе, и играют роли. Композитор Родион Щедрин называет такой жанр «оперой для концертной сцены», схожей с ораторией. В музыке оперы присутствуют знаменитый распев в прологе и эпилоге, колокольные перезвоны, пастушьи наигрыши и другие деревенские стилизации, которые композитор по крупицам собирал в фольклорных экспедициях.



Ирина Соболева, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, уже много лет является ответственным концертмейстером крупных опер Родиона Щедрина. Она отмечает, что, несмотря на небольшую продолжительность произведения (всего 1 час 35 минут), характеры и судьбы героев раскрыты предельно остро, ярко и выразительно.



В декабре Родион Щедрин отметил 90-летие, и юбилей широко освещался в Мариинском театре, где исполняется вся музыка, созданная этим талантливым композитором. «Родион Константинович не раз повторял, что для оперы температура ощущений должна быть намного выше нормальной, не 36,6, а все 39,5 и даже 40 градусов!» — рассказывает Ирина Соболева. По ее уверениям, музыка к опере «Очарованный странник» является именно такой.



В премьерном спектакле примут участие солисты Мариинского театра, много лет исполняющие главные роли «Очарованного странника» в Санкт-Петербурге — Олег Сычёв и Екатерина Сергеева. Также в первом спектакле появится солист Академии молодых певцов Мариинского театра Артем Мелихов.



Участие примут и солисты оперной труппы Приморской сцены: Татьяна Макарчук, Наталья Якимова, Сергей Плешивцев, Евгений Плеханов, Илья Астафуров и Мингиян Оджаев. За дирижерский пульт в вечер премьеры встанет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.





Фото: Михаил Вильчук / Мариинский театр



