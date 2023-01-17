Елена Драпеко предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в кино за госсчет

Вырезать сцены с такими артистами из готовых фильмов не стоит, но нужно лишить их права сниматься в новых финансируемых государством проектах, заявила актриса и депутат ГД в беседе с РИА Новости.





По ее мнению, старые фильмы «надо оставить себе», не отказываясь от достояния страны, поскольку кино является продуктом коллективного творчества. Достаточной мерой будет отказ актерам, признанным иноагентами, в участии в новых лентах, финансируемых из бюджета.





«Артисту там принадлежит только его лицо. Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть», — сказала Драпеко.





Ранее ее коллега по нижней палате парламента Сергей Соловьев призвал вырезать из кинокартин сцены с участием «актеров-предателей». Парламентарий отметил, что подробности реализации его идеи нужно обсуждать со специалистами сферы, чтобы содержание и качество фильмов пострадали не сильно.





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