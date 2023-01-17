Конкурс сценарного мастерства от проекта «Метод» открыл прием заявок

17.01.2023
Участвовать могут совершеннолетние граждане РФ вне зависимости от образования. Для этого нужно предложить сценарий игрового полного метра, сериала или экранизации книги, передает ТАСС.
Заявки принимают с 17 января до 20 февраля. Лонг-лист опубликуют на сайте проекта 6 марта.
Конкурс сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» проводит Центр кинофестивалей при поддержке ПФКИ. Он нацелен на поиск идей и сценариев для кинокартин, игр и книг, основанных на историях успеха жителей современной РФ, а также на создание площадки для сотрудничества кинематографистов с продюсерами и инвесторами.
Бесплатный проект доступен для «всех пишущих идейных россиян», подчеркнули организаторы. Авторы отобранных работ получат помощь в реализации идей, возможность продюсерского сопровождения, прохождения практики на киностудиях и др. Финалисты войдут в сообщество российских сценаристов «Контент-клуб».
Фото: Pixabay