Джину Лоллобриджиду похоронят в Базилике Святой Марии на Святой горе

17.01.2023
О месте прощания с итальянской кинодивой и ее похоронах сообщило издание ANSA.
Прощание с актрисой пройдет в Протомотеке (Кампидольо) 18 и 19 января. Похороны состоятся во второй день в Санта-Мария-ин-Монтесанто в центре Рима, также известной как «церковь художников».
Звезда итальянского, европейского и мирового кинематографа 1950-1960-х годов умерла 16 января. Ей было 95 лет. В фильмографии Лоллобриджиды значатся более 60 киноролей. Среди самых известных фильмов с ее участием — «Фанфан-Тюльпан», «Провинциалка», «Собор Парижской Богоматери» (1956), «Приходи в сентябре» (1961) и др.
Ранее Софи Лорен, считавшаяся соперницей скончавшейся актрисы, выразила соболезнования по поводу ее ухода. По словам Лорен, известие опечалило ее.
Фото: кадр из фильма «Фанфан-Тюльпан»