45-й ММКФ объявил даты проведения и начал прием кинокартин

17.01.2023
Юбилейный Московский кинофестиваль проведут с 21 по 27 апреля, сообщается на сайте смотра.
17 января стартовал прием кинопроектов на участие в основном конкурсе 45-го фестиваля, дебютировавшем в 2022 году конкурсе «Русские премьеры» и других программах смотра (доккино, короткий метр, внеконкурсные программы, включая анимационные ленты и сериалы).
В конкурсе могут участвовать проекты, съемки которых закончились до 1 мая 2022 года. Заявки можно отправить на сайте до 17 февраля.
Впервые ММКФ прошел в 1935 году, конкурсное жюри возглавил Сергей Эйзенштейн. С 1999-го фестиваль возглавляет Никита Михалков. С прошлого года главой отборочной комиссии является Иван Кудрявцев. В 2022-м в рамках смотра представили более 240 лент из 50 стран.
Фото: Pixabay