В Екатеринбурге выставили серию гравюр Франсиско Гойи «Капричос»

Работы из самого известного цикла испанского художника представлены в центре «Эрмитаж-Урал», сообщили ТАСС в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.





С 17 января на выставке об искусстве Испании в собрании Эрмитажа появились новые экспонаты — 17 гравюр Франсиско Гойи из цикла 1799 года «Капричос». Они заменили его графику, выставлявшуюся в центре с начала проекта в октябре. Ротация связана с правилами экспонирования работ на бумажной основе — для сохранности их выставляют максимум на 2,5 месяца, пояснили в музее.





Серия «Причуды» включает 80 листов и открывается автопортретом Гойи, который можно увидеть в центре. Работы будут выставляться до окончания выставки 26 марта. В этом цикле Гойя говорил о предрассудках современного ему испанского общества, тирании, духовном и социальном гнете, угрозе общественной катастрофы.





Выставка «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» включает работы испанских мастеров XIV — начала XX веков: Веласкеса, Сурбарана, Мурильо, Фортуни и др.





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