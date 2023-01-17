Годовщины прорыва и снятия блокады Ленинграда отметят выставками и спектаклями

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

17 января в мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области откроется выставка графики Александра Блэка «Время мужества», которая расскажет о борьбе жителей Ленинграда.18 января в Музее Победы стартует проект «Искра надежды» о военной операции «Искра». Посетители увидят около сотни подлинных экспонатов: обмундирование, оружие, награды, документы, письма, фото, рисунки, а также личные вещи руководителей и участников операции — маршалов Л. Говорова, К. Мерецкова, Г. Жукова, генерал-полковника А. Хренова и др.РНБ организует онлайн-выставку, которая представит осажденный город глазами журналистов. В годы блокады продолжали издаваться «Смена», «Ленинградская правда», «На страже Родины» и др. Национальная электронная библиотека подготовила подборку с копиями изданий, посвященных блокаде.В Российской госбиблиотеке для молодежи с 18 по 26 января будут работать две выставки. РГДБ проведет ежегодную серию занятий «Хлеб Победы» для детей 7-12 лет. Центральная библиотека им. Чехова в Чите с 23 по 31 января предложит познакомиться с виртуальной композицией «Символы русского мужества», посвященной ключевым события войны.27 января в Мариинском театре в Петербурге представят оперу Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие», в Театре Образцова в Москве — спектакль Бориса Константинова «Ленинградка».В Санкт-Петербургской филармонии исполнят программу, звучавшую в городе 27 января 1944 года. За дирижерским пультом — Александр Соловьев (Михайловский театр).