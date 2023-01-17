Марк Эйдельштейн и Анастасия Резник попали в топ-10 молодых кинозвезд

Фото: кадр из сериала «Смычок»

В топ включили актеров в возрасте до 30 лет. Самые юные их них — 14-летний Федор Федосеев («Пищеблок»), 16-летние Петр Натаров («Хрустальный») и Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать»). Последнюю издание «Вокруг ТВ» включило в тройку лучших актрис по итогам 2022 года.StarHit выделил Марка Эйдельштейна, появившегося в хите «Кинопоиска» «Монастырь»; Анастасию Резник из «Капельника», которую с 14 февраля можно будет увидеть в ленте «Непослушная» с Александром Петровым; Аскара Ильясова, сыгравшего главную роль в «Нулевом пациенте», и лидера каста «Этерны» Анара Халилова. Также в список попали Женя Виноградова («Межсезонье»), Ангелина Стречина («Пищеблок») и Артем Кошман («Черная весна»).